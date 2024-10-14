"ما يفعله لا يحتسب مخالفة" .. ناصر الشمراني يدافع عن ميتروفيتش ويكشف رد فعل غير متوقع للهلال عند الخسارة!

ماذا قال أفضل لاعب في آسيا 2014؟

كشف ناصر الشمراني، نجم الهلال السابق، وأحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري السعودي، عن "جرعة" البطولات التي يمنحها النادي، ورد فعل الإدارة عند خسارة المباريات، والذي وصفه بـ"غير المتوقع".

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ولعب ناصر الشمراني في صفوف عدد من الأندية السعودية، بين الوحدة والشباب والهلال والاتحاد، كما خاض فترة احترافية في العين الإماراتي، واختتم مشواره في الملاعب عام 2021، بعد فترة قصيرة مع نادي الحد البحريني، كما مثّل المنتخب السعودي في الفترة بين 2005 وحتى 2018، وسجل 19 هدفًا في 78 مباراة دولية.

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وخلال مسيرته مع الأندية، توج ناصر الشمراني بالعديد من الألقاب، بين الدوري السعودي مرتين مع الشباب، وكذلك لقبين بكأس خادم الحرمين الشريفين، ثم عاد للتتويج بكأس الملك مع الهلال، وكذلك كأس ولي العهد والسوبر، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، فيما توج الشمراني بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2014، وحقق لقب هداف الدوري السعودي في 5 مواسم.

وقال الشمراني، عبر مقطع فيديو متداول، إن الهلال يعطيك جرعات البطولات، بدءًا من اللاعبين الصغار، وحتى اللاعبين الأجانب عندما ينضمون حديثًا للنادي، تجلس معهم الإدارة وتخبرهم بأن الطموح هو (الدوري وآسيا)، ويجعل اللاعب "يتشرب" هذا الشيء.

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وأضاف "الهلال يلعب كل ثلاثة أيام ولا يزال منافسًا على كافة البطولات، وفي حالة الخسارة، فإن الأشخاص داخل النادي يقولون لك (لسى باقي أكثر وتعوض بالجاي)"، مشيرًا إلى أن هذا رد فعل غير متوقع لأناس يظنون أن الإدارة تعاقب اللاعبين حال الخسارة.

وتطرق الشمراني بالحديث عن الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، قائلًا "إنه مهاجم يعجبني، فهو مثلي لا يشبع، وما يفعله من دفع اللاعب قبل اللعبة، لا يُحتسب خطأ".