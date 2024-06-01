الخليفي يعلن رضوخ يوفنتوس.. ويبعث رسالة "واضحة" لريال مدريد وبرشلونة!

"لا يمكن لفريقين أن يلعبا 20 مباراة ضد بعضهما البعض!"

صرّح ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي طلب العودة إلى الرابطة، بعدما انسحب في وقت سابق، على خلفية المشاكل التي رافقت دوري السوبر الأوروبي.

وغادر يوفنتوس رابطة الأندية الأوروبية بقرار من رئيسه السابق أندريا أنييلي، بعد الإعلان عن إنشاء دوري السوبر، علمًا بأنه كان يشغل منصب رئيس الرابطة اعتبارًا من سبتمبر 2017 وحتى أبريل 2021.

وقال رئيس باريس سان جيرمان، خلال اجتماع أعضاء رابطة الأندية الأوروبية اليوم: "أبدأ الاجتماع بأخبار مهمة جدًا، بعد عقد عدة اجتماعات مؤخرا مع إدارتهم ومالكيهم، يسعدني أن أبلغكم أن يوفنتوس طلب الانضمام مجددا إلى رابطة الأندية الأوروبية، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي قريبا".

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وأضاف: "باب الرابطة مفتوح أمام الأندية التي تؤمن بالمصلحة الجماعية وتسعى إلى الإصلاحات، يسعدنا أن ينضم يوفنتوس مجددا إلى عائلة الأندية الأوروبية".

وواصل الخليفي: "نحن بانتظار عودة ريال مدريد وبرشلونة ونريد أن يكونا معنا، فلا يمكن لفريقين فقط أن يلعبا 20 مباراة ضد بعضهما البعض (في السوبر ليج)".

وختم: "أبواب رابطة الأندية الأوروبية مفتوحة لجميع الأندية، أرى أن قرار يوفنتوس بمغادرة دوري السوبر منطقي، في الوقت الحالي (ريال مدريد وبرشلونة) هم وحدهم، يبدو أنهم ضد الجميع، أعتقد أنه من الأفضل لهم العودة، يجب أن يدركوا الخطأ الذي ارتكبوه وأن يصححوا ذلك، سيكون أذكى شيء يمكن القيام به".