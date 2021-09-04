نادٍ سعودي وحيد في قائمة "أغلى 100 صفقة لصيف 2021"

النجم الإنجليزي جريليش يتصدر القائمة

كشف موقع ترانسفيرماركت المختص بسوق انتقالات اللاعبين عن قائمة أغلى 100 صفقة في ميركاتو صيف 2021، وقد تصدر القائمة الإنجليزي جاك جريليش بانتقاله من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 117.5 مليون يورو.

وحلت صفقة انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر إلى تشيلسي في المركز الثاني وبلغت قيمتها 115 مليون يورو، فيما جاء انتقال جيدون سانشو من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو في المركز الثالث، وقد ضمت القائمة صفقة واحدة من الدوري السعودي.

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من هو النادي السعودي الوحيد الذي تواجد في قائمة "أغلى 100 صفقة في سوق انتقالات صيف 2021"؟

نادي الهلال السعودي هو الوحيد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الذي تواجد في قائمة أغلى 100 صفقة في ميركاتو صيف 2021.

تعاقد الهلال مع البرازيلي ماتيوس بيريرا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي كلفه 18 مليون يورو، وقد جاءت الصفقة في المركز الـ44 من قائمة الـ100 صفة الأغلى.

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صفقة ضم بيريرا تفوقت على صفقات كثيرة قوية في أوروبا أبرزها انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

ما هو ترتيب صفقتي تاليسكا للنصر وكورونادو للاتحاد؟

انتقال إيجور كورونادو من الشارقة إلى الاتحاد مقابل 10.15 مليون يورو حل في المرتبة الـ102، فيما جاء تعاقد النصر مع أندرسون تاليسكا مقابل 8 ملايين يورو في المركز الـ124.

أندية الدوري السعودي ضمت العديد من اللاعبين الأجانب خلال الميركاتو الصيفي الذي أغلق أبوابه بنهاية أغسطس الماضي، ويُعد كلًا من كورونادو وتاليسكا وموسى ماريجا وبيريرا وباولينيو وروبن كوايسون من أبرز الوافدين الجدد للبطولة.

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