"نادٍ مهم" .. تعليق صادم من لاوتارو مارتينيز على ارتباطه بريال مدريد!

النجم الأرجنتيني علق على إمكانية الانضمام إلى صفوف ريال مدريد..

يحتاج نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مهاجم جديد في أقرب وقت ممكن، حيث لم يقم "الملكي" بضم لاعب لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.

وارتبط ريال مدريد بأكثر من مهاجم في الآونة الأخيرة، ومن بينهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر الإيطالي، الذي يرى فيه النادي الملكي واحدًا من اللاعبين القادرين على قيادة هجوم الفريق على المدى الطويل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط ريال مدريد مع لاوتارو، لكن يبدو أن الأرجنتيني راضٍ عن الحياة في إنتر حاليًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب ما أورده موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فقد أجاب لاوتارو على حقيقة اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، خلال حضور حفل الكرة الذهبية مساء الإثنين.

وقال لاوتارو: "من الواضح أننا نتحدث عن فريق مهم للغاية، لكن أفكاري وعقلي دائمًا يظلان مع إنتر، أنا سعيد جدًا هناك، ولدي عقد وعائلتي سعيدة جدًا في ميلانو".

من الواضح أن لاوتارو استقر في إنتر في الوقت الحالي، حيث انضم إلى "النيراتزوري" في عام 2018 وأصبح قائدًا للنادي بعد عدة سنوات.

وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أنه لا يستطيع الانتقال في المستقبل، خاصة إذا جاء نادٍ مثل ريال مدريد، ولن يكون من السهل التوقيع معه بالرغم من ذلك، ويمتد عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر حتى صيف 2026.