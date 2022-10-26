نادٍ إنجليزي يمنع لاعبًا من ارتداء حذائه.. والسياسة هي السبب!

لماذا أصدر النادي بيانًا رسميًا بسبب "حذاء"؟

منع فريق ريكسهام الذي يملكه نجما هوليوود ريان رينولدز وروب ماكيليني، لاعب الفريق بول مولين من ارتداء حذاء أثار رد فعل كبيرًا في الأوساط الإعلامية داخل بريطانيا بشكل عام.

السخط أتى من قبل حزب المحافظين الذي أوصل ريشي سوناك لرئاسة وزراء بريطانيا وهو المنصب الذي يشغله لأول مرة بريطاني من أصول هندية.

مولين يبدو أنه لم يعجب بهذا الأمر لذا قام بتصوير حذائه وعليه جملة "اللعنة على المحافظين" الأمر الذي أثار استياء المنتمين للحزب مطالبين ملاك نادي ريسكهام الذي ينشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزية بتفسيرات حول هذا السلوك.

أصدر النادي بيانًا جاء فيه: "يمكن لنا أن نؤكد أن الأحذية التي كشف عنها بول مولين على وسائل التواصل الاجتماعي لن يتم ارتداؤها الليلة (أمام هاليفاكس تاون)، أو في أي مباراة أخرى في ريكسهام، وأن الصور التي تم التقاطها في الميدان تمت دون علمنا أو موافقتنا".. وهو الأمر الذي حدث بالفعل حين تم منع مولين من ارتداء الحذاء،

وأضاف: "اتخذ النادي موقفًا محايدًا بشأن العديد من الأمور ذات البعد السياسي وينوي الاستمرار في المضي قدمًا، ويقر النادي أيضًا بأن لكل شخص الحق في إبداء آرائه الخاصة سواء كان ذلك مؤيدًا أو رافضًا، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على أنه لا يمكن إسناد وجهة النظر الفردية على الكل، مثل وجهة نظر الجميع أو وجهة نظر النادي نفسه".

مولين الذي يبلغ من العمر 27 عامًا وابن الميرسيسايد تكون في ناشئي ليفربول قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي في هيدرسفيلد تاون ثم انتقل إلى عديد الأندية الإنجليزية في الدرجات المختلفة.