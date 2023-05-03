نادٍ إنجليزي يسخر من رونالدو: لا نريدك أنت بخير في مكانك!

الجدل لا يبتعد عن المهاجم البرتغالي

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لا نريدك، أنت بخير في مكانك، كانت رسالة جديدة من أحد الأندية المغمورة، للسخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

رغم سجله التهديفي الجيد مع النصر في دوري روشن، إلا أن الانتقادات تلاحقه على هامش رحيل المدرب رودي جارسيا وإخفاقه في المواعيد الكبرى لتبدأ التكهنات حول إمكانية رحيله بشكل مبكر.

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الراعي الرسمي لنادي "بروملي" الذي يلعب بالدوري الوطني الإنجليزي، قام بالسخرية من حال رونالدو عبر تغريدة على موقع "إنستجرام" محاولًا إقناع الفريق المغمور بضم صاحب الـ38 سنة.

وقالت شركة "فاناراما" الراعية للنادي:"الوقت ليس متأخرًا، يمكنك ارتداء القميص الأبيض الموسم القادم يا كريستيانو".

وجاء رد الحساب الرسمي للفريق المغمور:"لا نريده، هو بخير في مكانه".

يذكر أن رونالدو نجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع هدفين في 15 مباراة مع النصر بكل البطولات منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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