"نادٍ قذر لا يعلمك الغناء" .. مبابي وحكيمي يستغلان ديمبيلي للسخرية من برشلونة!

تعليقات صادمة من نجمي باريس على ديمبيلي وبرشلونة

سخر كيليان مبابي وأشرف حكيمي نجمي باريس سان جيرمان من زميلهم الجديد عثمان ديمبيلي، خلال تدريبات الفريق، وهو ما أظهره فيديو مران الفريق المنشور عبر حسابات النادي.

وخلال قيام اللاعبين بإجراء الحصة التدريبية قبل مباراة لانس أمس والتي شهدت تقديم الصفقات الجديدة للنادي أمام جماهير ملعب بارك دي برانس، طلب مبابي من ديمبيلي عدم الغناء مع جمهور باريس، بينما علق حكيمي بشكل ساخر على قدوم الجناح الفرنسي من نادي برشلونة.

وأظهر فيديو التدريبات مبابي وهو يقول لديمبيلي: "أنت قادم من برشلونة يا أخي لن تغني"، ليعلق حكيمي متحدثًا عن برشلونة: "كيف يمكن لفريق قذر أن يعلمك الغناء".

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ديمبيلي انضم لباريس قادمًا من برشلونة بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده والبالغ 50 مليون يورو، ووافق برشلونة على اتمام الصفقة وخسارة نجمه بعد الوصول لاتفاق مع النادي الفرنسي، من أجل الحصول على الأموال حيث يعيش النادي أزمة مالية تمنعه من تسجيل صفقاته الجديدة.

وحقق سان جيرمان فوزه الأول في الدوري الفرنسي بالانتصار 3/1 أمام لانس في الجولة الثالثة، بعد التعثر بالتعادل في الجولة الأولى والثانية.