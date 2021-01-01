نادي عاصمي يقترب من خطف آل فتيل من الأهلي

آل فتيل يقترب من نهاية عقده مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب محمد آل فتيل مدافع النادي الأهلي تلقى عرضين خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن الراقي خلال الفترة المقبلة.

وكان آل فتيل دخل الفترة الحرة في عقده مع الأهلي خلال شهر يناير الماضي، حيث يسعى أكثر من فريق لضمه للحصول على خدماته لما يمتلكه من خبرات كبيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، أن مدافع الأهلي تلقى عرضين خلال الفترة الأخيرة بشكل رسمي لضمه بعد الدخول في الفترة الحرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأندية التي قدمت عرضًا لآل فتيل، نادي عاصمي حيث أصبح قريبًا من التوقيع بالفعل مع هذا النادي بعد الوصول إلى اتفاق.

وأكدت "الرياض" خلال تقريرها أن المدافع لم يتلق اتصالات رسمية خلال الفترة الأخيرة من أجل تمديد عقده مع الراقي، وأن كل ما حدث هي وعود شفهية.

ويعد محمد آل فتيل من أفضل المدافعين السعوديين في الوقت الحالي، داخل أندية الدوري السعودي ويسعى أكثر من نادٍ للحصول على خدماته.