من هو كوزمين كونترا مدرب الاتحاد؟

كل ما تريد معرفته عن كوزمين كونترا مدرب نادي الاتحاد السعودي الجديد خلفًا لفابيو كاريلي، من هو وما هي أرقامه مع الفرق التي قام بتدريبها من قبل؟

بعد عودته بالاتحاد لمصاف الكبار في الموسم الجديد من الدوري السعودي، أعلن العميد إقالة مدربه فابيو كاريلي بعد خسارة نهائي البطولة العربية على يد الرجاء المغربي.

كانت من أهم أسباب إقالة كاريلي هو اختلاف وجهات النظر بينه وبين الإدارة، خاصةً في قضية احتياج الفريق لمهاجم وهو ما كان لا يراه المدرب، فتمت إقالته عقب خسارة البطولة العربية مباشرةً.

تعاقد نادي الاتحاد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا بعد أيام من إقالة كاريلي، ومن حسن حظه أنه استلم في فترة التوقف الدولية، وهو ما يعني أن لديه أسبوعين للتعرف على اللاعبين، ومحاولة نقل أفكاره الفنية والتكتيكية.

فمن هو كوزمين كونترا وماذا قدم في مسيرته التدريبية حتى الآن؟ الإجابة في الأسبطر التالية.

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من هو كوزمين كونترا؟

كوزمين كونترا هو مدرب روماني الجنسية ولد في مدينة تيميشوارا في 15 ديسمبر 1975، أي أنه يبلغ من العمر 45 عامًا.

لعب كونترا كرة القدم في الفترة بين 1993 و2011، ولعب للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، لعل أبرزها ميلان في موسم 2001-2002.

ارتدى كوزمين كونترا أيضًا أقمسة أتلتيكو مدريد وألافيس وخيتافي في إسبانيا، وكانت له تجربة في الدوري الإنجليزي في وست بروميتش موسم 2004-2005.

كوزمين كونترا مدرباً لنادي الاتحاد ⚽️ pic.twitter.com/5LMV3xni34 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 29, 2021

بدأ مسيرته التدريبة في النادي الذي اعتزل فيه بوليتينيكا تيميشوارا في 2010، وبعد موسمين انتقل لنادي فوينلابرادا الإسباني، وبعد أقل من موسم تولى قيادة فريق بيترولول بلويشتي الروماني.

عاد كونترا لإسبانيا مرةً أخرى في 2014 من بوابة خيتافي، وفي العام التالي تولى نادي جوانزو الصيني، وذلك قبل تدريب أل كوركون الإسباني في 2016 ثم العودة لرومانيا من جديد.

أصبح مدرب دينامو بوخارست في 2017، وبعد أقل من موسم أصبح مدرب المنتخب الوطني، وبعد عامين عاد لدينامو بوخارست مرةً أخرى، وانتهت رحلته معه في 3 ديسمبر 2020.

ما هي أرقام كوزمين كونترا؟

خاض كوزمين كونترا 217 مباراة مع جميع الفريق التي دربها بالإضافة للمنتخب الروماني، فاز في 99 منها وتعادل في 62 وخسر 56.

الفريق المباريات الفوز التعادل الخسارة بوليتينيكا تيميشوارا 14 7 6 1 فوينلابرادا 11 5 3 3 بيترولول بليشتي 58 33 20 5 جوانزو 30 9 7 14 أل كوروكون 11 4 3 4 دينامو بوخارست 39 18 9 12 رومانيا 24 13 6 5 المجموع 217 99 62 56

كم عدد بطولات كوزمين كونترا؟

حصل كوزمين كونترا على بطولتين فقط في مسيرته، كانتا في رومانيا.

الأولى كانت في 2012-13 عندما فاز بكأس رومانيا مع نادي بيترولول بلويشتي، وكانت الثانية كأس الرابطة 2016-17 مع دينامو بوخارست.

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