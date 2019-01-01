نادر شوقي: رمضان صبحي يُريد البقاء في الأهلي، ولكن!

الوكيل يكشف آخر التطورات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد نادر شوقي أن موكله "رمضان صبحي" يرغب بالبقاء في النادي الأهلي للموسم القادم، بهدف الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

وكان رمضان صبحي قد عاد للنادي المصري في سوق الانتقالات الشتوي الماضي معارًا من ناديه الإنجليزي هدرسفيلد تاون، وقد ظهر بمستوً جيد مع الفريق وإن لم يكن المستوى الأفضل له.

وكيله حل ضيفًا على قناة تايم سبورت، وتحدث عن آخر التطورات قائلًا "مصير اللاعب بيد الأهلي، عقده سينتهي في الأول من يوليو وسيتجه لإنجلترا في الثاني من يوليو".

أضاف "بدأنا الحديث مع الأهلي منذ يومين فقط، لكن النادي الإنجليزي مُصر على أن يتواجد رمضان في إنجلترا يوم 2 يوليو، وباعتقادي أن فرصه في التواجد مع الأهلي تتراجع يوميًا".

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"رمضان يرغب بالمواصلة مع الأهلي لموسم إضافي لأنه يريد الفوز بدوري أبطال أفريقيا، هو لاعب عنيد ويُريد الفوز بتلك البطولة، لكن هل سنتمكن من تحقيق تلك الرغبة؟ لا أعرف، لأن الوقت لم يعد كافيًا".

"الأهلي تأخر في الحديث عن رمضان لأنه كان مطمئنًا لحسم الصفقة بسهولة، لكن تغير الإدارة في هدرسفيلد غير كل الحسابات. الحديث بالطبع عن إعارة لموسم إضافي، البيع خيار صعب جدًا نظرًا للتكلفة المالية المرتفعة، فهو لاعب صغير السن قادم من الدوري الإنجليزي".

وأتم الوكيل حديثه بأن الأمر كان أسهل كثيرًا منذ شهرين، لكن تأخر الأهلي في حسم الصفقة جعلها أصعب وتحتاج لجهد أكبر.