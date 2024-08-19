في الممر المؤدي للحافلة..

تعادل ريال مدريد أمام مضيفه مايوركا (1-1) أمس الأحد، على ملعب سون مويس، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية بالدوري الإسباني.

وشارك النجم الفرنسي كيليان مبابي في المباراة كاملة، لكنه لم يقدم المساهمة المرجوّة، ليخرج الميرنجي بتعادل غير مرضٍ لجماهيره في الاختبار الأول بالليجا.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمبابي وهو يصافح أسطورة التنس رافائيل نادال، في الممر المؤدي لحافلة الفريق، قبل أن يهديه القميص الذي خاض به أولى مبارياته في الدوري الإسباني.

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ويتطلع مبابي لكتابة تاريخ جديد مع ريال مدريد، الذي انضم له في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد مسيرة استثنائية مع باريس سان جيرمان، سجل خلالها 256 هدفًا في 308 مباريات بمختلف المسابقات.