ناجي يتحدث عن مجموعة منتخب مصر وكيفية تحقيق لقب كأس الأمم

بطولة قوية يدخلها منتخب مصر في منتصف العام الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، على أن المجموعة التي وقع بها الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019، في المتناول وسهل الصعود منها.

ووقع المنتخب المصري مع كلًا من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، في المجموعة الأولى بعد القرعة التي أقيمت أمس تحت سفح الأهرامات.

وقال ناجي في تصريحات صحفية: "مجموعتنا ليست سهلة، والمنتخبات تتطور في القارة، وننافس على اللقب وأمامنا 7 لقاءات للفوز بهم".

وأضاف: "نحتاج دعم الجميع في الفترة المقبلة وفي كأس الأمم لتحقيق اللقب الغائب منذ 2010".

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو الذي يليه، في العالم الجاري 2019، بتواجد 6 مجموعات موزعة على محافظات مصر.

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ويشارك في البطولة لأول مرة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

الأنظار تتجه صوب القارة السمراء 👀



قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.. مباريات قوية في انتظار المنتخبات العربية 🏆👇 pic.twitter.com/qFj5yy18Ly

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019