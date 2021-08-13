ناجلسمان يهاجم باريس: مندهش مما يفعلونه، من يسمح لهم بذلك؟

المدرب الألماني لا يصدق..

أعرب مدرب بايرن ميونخ يوليان ناجلسمان عن تعجبه من الأموال الطائلة التي يقوم باريس سان جيرمان بإنفاقها في الآونة الأخيرة.

وكان باريس قد ضم ليونيل ميسي بعقد سنوي بقيمة 40 مليون يورو، إلى جانب وجود نيمار وكيليان مبابي وهما من يتحصلان على ما مجموعه 55 مليون يورو سنويًا.

هذا إلى جانب قيام النادي الفرنسي بشراء أشرف حكيمي من إنتر نظير 70 مليون يورو، مع التعاقد مع فاينالدوم وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما مجانًا.

في هذا الصدد، عقّب ناجلسمان بقوله "أنا لست خبيرًا يعرف خصوصيات وعموميات هذه الأشياء، أعرف نفس الشيء مثل أي صحفي ويجب أن أفرك عيني في دهشة عندما أرى بعض الأشياء".

كما أضاف "الحديث في الصفقات الأخيرة ليس فقط عن قيمة الشراء، بل يتعلق الأمر بالمبالغ الأخرى التي لم يتم نشرها والتي تنطوي على أموال أكثر بكثير".

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وواصل مشيرًا إلى باريس "ليس من السهل التمويل ولا أفهم أن هناك شخصًا يمكنه السماح بذلك، بعض الأندية لديها تسهيلات أكثر من غيرها".

المدرب الشاب أيضًا قلق على ألمانيا، فقال "هناك خطر أن تتخلف الأندية الألمانية عن الركب الدولي، ستواجه الأندية الألماني وقتًا صعبًا، لكن بايرن ميونخ يمكنه استيعاب الأمر إلى حد ما".

وأتم "أتعجب حقًا عندما أرى هذه الانتقالات، إنها ليست فقط رسوم الانتقال، هناك أيضًا جانب آخر كامل لهذه الانتقالات، نريد أن نستمر في لعب دور المنافس الرئيسي في دوري الأبطال".

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ هذا الصيف لم يقم سوى بانتداب المدافع دايوت أوباميكانو نظير 40 مليون يورو من لايبزيج وعزائه في ذلك الأزمة المادية الطاحنة الناجمة عن فيروس كورونا.