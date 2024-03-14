ناجلسمان يمنح الأمل لبرشلونة ويوجه اتهام مُهين لمنتقدي كروس!

هل ينتقل المدرب الشاب للفريق الكتالوني؟

خرج يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، برسالة غامضة حول مستقبله مع الفريق، قبل أشهر قليلة من نهاية عقده الذي يربطه مع المانشافت حتى انتهاء يورو 2024.

اسم ناجلسمان ارتبط مؤخرًا بالعديد من الفرق كان أبرزها بوروسيا دورتموند وبرشلونة الذي يبحث عن بديل لتشافي هيرنانديز، ولذلك خرج المدرب الشاب للرد على الأمر، في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم، الخميس، قبل التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وقال المدرب الشاب عن مستقبله:"في الوقت الحالي أنا مرتبط بعقد مع الاتحاد الألماني، هناك فرصة جيدة للتوقيع على عقد إذا كان لدي عرض يسعدني، لكن ليس هناك أي شيء حتى الآن، لا يوجد محادثات ولكن كل شيء مفتوح".

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وأضاف:"كل تركيزي في الوقت الحالي على اليورو، هل أنتقل لبوروسيا دورتموند؟ عليك أن تسألهم عن هذا الأمر".

ورحب ناجلسمان بعودة توني كروس مرة أخرى من الاعتزال الدولي قائلًا:"هو لاعب مهم للغاية، ولكنه ليس المنقذ الوحيد، إنه يعرف ما يمكنه فعله والعكس، لديه غريزة جيدة جدًا وشخصية رائعة وهدوء يجعله حلقة وصل مميزة بين الدفاع والهجوم، أي شخص يقول عنه إنه يلعب تمريرات جانبية فقط فهو لا يعرف شيئًا عن كرة القدم".

وعن استبعاد لاعبي دورتموند "باستثناء فولكروج":"التقييم لا يتعلق دائمًا بالموهبة، تحدثت إلى إدين تيرزيتش وسيباستيان كيل عبر الهاتف، أعرف أنهما ليسا سعيدان، ولكن بعض اللاعبين الآخرين ظهروا بشكل أفضل".

الاختيار بين تير شتيجن ومانويل نوير:"سنجرى محادثة مع كليهما وبعدها سنقرر".

عدم اختيار ليون جوريتسكا:"الاختيار لم يكن بينه وبافلوفيتش، مباريات ليون القليلة الأخيرة كانت أفضل بكثير، ولكن أرى لاعبين آخرين متقدمين عنه في الوقت الحالي، الحديث معه عن هذا الأمر لم يكن ممتعًا ولكن عليك دائمًا اتخاذ هذا النوع من القرارات".

جدير بالذكر أن تصريحات ناجلسمان تأتي قبل مواجهتي المانشافت الوديتين أمام فرنسا يوم 23 مارس الجاري، وهولندا في 26 من نفس الشهر، ضمن استعدادت الفريق لخوض اليورو على أرضه في منتصف يونيو القادم.