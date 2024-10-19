"لا مكان له معنا".. نجم ليفربول السابق مجبر على الرحيل من ناديه الجديد!

"من الأفضل أن يغادر"

تعرض نابي كيتا، لاعب ليفربول السابق، لأزمة كبيرة مع ناديه الجديد فيردر بريمن الألماني، والذي انضم له في صفقة انتقال حر عام 2023.

وحسب "كيكر" فإنه جرى إخبار كيتا بمغادرة النادي، بعد أن رفض ركوب حافلة الفريق قبل إحدى المباريات، عندما اكتشف أنه ليس ضمن التشكيلة الأساسية.

ورغم أن عقده يمتد حتى صيف 2026، يبدو أن اللاعب الغيني لم يعد له مستقبل في النادي الألماني، علمًا بأنه "اعتذر عمّا فعل".

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ولعب كيتا 5 مرات فقط مع بريمن الموسم الماضي، حيث أثرت الإصابات على جاهزيته، وفي أبريل الماضي كان غاضبًا، بعد أن اكتشف أنه لم يبدأ خارج ملعبه أمام باير ليفركوزن، ليتعرض للإيقاف من النادي.

وقال أولي فيرنر مدرب بريمن: "أعتقد أننا تعاملنا بإنسانية وشفافية معه في جميع الأوقات منذ انضمامه إلينا، أعتقد أنه من الأفضل لكلا الجانبين أن ينظروا ببساطة إلى المستقبل، لمعرفة الحلول الجيدة التي يمكن أن يجدها نابي لنفسه وما هي الحلول التي يمكننا إيجادها بدونه".

ورغم أن كيتا ادعى أنه اعتذر عن الحادث، إلا أن فيرنر صرح بأنه ليس على علم بذلك: "ربما حدث ذلك بطريقة ما، لكن ذلك لم يصل إلي".