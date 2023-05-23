نابولي يُوجه ضربة قاضية لأحلام الهلال والنصر

خطط قطبي الرياض للموسم الجديد أصبحت مهددة

المدرب الجديد أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة الهلال والنصر ضمن خطط الاستعداد للموسم الجديد، خاصة بعد فشل الفريقين هذا الموسم والدعم العناصري المتوقع خلال سوق الانتقالات القادم.

الهلال أنهى عمليًا علاقته مع مدربه رامون دياز فيما أقال النصر رودي جارسيا وعين دينكو إيليتشيتش بديلًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط الفريقان بعدة أسماء أبرزها الإسباني لويس إنريكي.

المدرب السابق لمنتخب إسبانيا يُعد بمثابة المدرب الحلم للفريقين، وقد تحدثت المصادر أولًا عن اهتمام النصر الجدي بالتوقيع معه ثم أكدت توصل الهلال لاتفاق معه لقيادة الفريق في 2023-2024.

الأخبار القادمة من أوروبا، وتحديدًا صحيفة إل كورييري ديلو سبورت، حملت تهديدًا قويًا لأحلام الفريقين بالتعاقد مع إنريكي، حيث أصبح المرشح الأبرز لخلافة لوتشيانو سباليتي في نابولي.

سباليتي ورغم تحقيقه لقب الدوري لفريق الجنوب الإيطالي وتمديد عقده تلقائيًا لموسم واحد، إلا أن خلافاته مع الرئيس أوريليو دي لاورينتيس قد تُطيح به من منصبه، ويدرس النادي الإيطالي حاليًا عدة خيارات لتعويضه أبرزها إنريكي الذي زادت أسهمه كثيرًا في الأيام الأخيرة حسب الصحيفة الإيطالية.