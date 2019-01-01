نابولي يكتفي بالتعادل الإيجابي مع "المنقوص" جنوى

النتيجة لم تُتوج يوفنتوس بالاسكوديتو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح جنوى في العودة من ملعب سان باولو بنقطة التعادل 1-1 من مواجهة مستضيفه نابولي ضمن الجولة الـ31، والتي ستُختتم مساء غدٍ الإثنين بمواجهة بولونيا أمام كييفو فيرونا.

وجاء الشوط الأول مثيرًا بين الطرفين، إذ رغم أفضلية نابولي في الاستحواذ والمبادرة الهجومية إلا أن جنوى هدد بهجماته المرتدة السريعة المعتمدة على نجم هجومه كوامي.

وشهدت الدقيقة الـ28 حادثة مثيرة للجدل، إذ احتسب الحكم خطأ ضد ستيفانو ستوراري لاعب جنوى لتدخله العنيف على قدم آلان نجم نابولي، وحصل لاعب يوفنتوس السابق على البطاقة الصفراء، لكنها تحولت إلى حمراء مباشرة عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو والتأكد من خشونة التدخل واستحقاقه للطرد المباشر.

واستفاد نابولي سريعًا من الطرد بعدما أطلق دريس ميرتينز تسديدة رائعة عند الدقيقة 34 أعلنت عن هدف الفريق الأول، وقد سنحت له عدة فرص لمضاعفة النتيجة لكن الرعونة وشيء من التسرع حالت دون ذلك.

وعاقب جنوى مستضيفه على ملعب سان باولو بإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط وبتسديدة ممتازة من داركو لازوفيتش بعد تمريرة حاسمة من كوامي.

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وسيطر نابولي على أحداث المباراة في الشوط الثاني، وبادر الفريق بالهجوم بحثًا عن هدف الفوز فيما تراجع جنوى للخلف مفضلًا الحفاظ على نقطة التعادل ومحاولة المباغتة بالهجمات المرتدة السريعة، لكنه لم يكن بخطورة الشوط الأول.

وخلق نابولي عددًا جيدًا من الفرص سواء بالتسديد من بعيد أو التمريرات العرضية والبينية لكن حارس مرمى جنوى "رادو" تصدى لها جميعًا بامتياز وأخطرها تسديدة خاليدو كوليبالي في الدقائق الأخيرة ليحافظ على نهاية اللقاء بنتيجة الشوط الأول، وقد وصل عدد تصديات حارس مرمى الإنتر السابق في المباراة إلى 7 تصديات.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 64 نقطة ليؤجل تتويج يوفنتوس الرسمي باللقب الثامن على التوالي لجولة أخرى، فيما تقدم جنوى للنقطة الـ34.