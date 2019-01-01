نابولي يهزم يوفنتوس ويقترب جدًا من تريبيير

لاعب توتنهام قريب جدًا من اللعب في إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات نابولي قريبًا جدًا من هزيمة يوفنتوس والفوز بتوقيع كيران تريبيير ظهير توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

واعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإيطالي برغبته في ضم تريبيير الصيف القادم، وأفادت عدة تقارير أن نابولي تقدم بعرض بالفعل لشرائه مقابل 17 مليون جنيه إسترليني لكن الفريق الإنجليزي رفض مطالبًا بـ40 مليون جنيه إسترليني.

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فالتر دي مادجيو مدير إذاعة "كيس كيس" وهي الإذاعة الرسمية لمدينة نابولي والمقربة من النادي زعم أن صاحب الـ28 عامًا بات قريبًا من اللعب في ملعب سان باولو.

إذ قال "نابولي ويوفنتوس مهتمان بالتعاقد مع تريبيير. هو قوي جدًا دفاعيًا، أقوى حتى من مايكون وكافو دفاعيًا. هو قريب جدًا من الانضمام لنابولي".

يُذكر أن تريبيير لعب 16 مباراة مع منتخب إنجلترا الأول، وهو خريج أكاديمية مانشستر سيتي وقد أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بضمه.