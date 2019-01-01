نابولي ويوفنتوس وجولة جديدة من الصراع

البارتينوبي يتسلح بميزتين في الموسم الحالي

سيدخل يوفنتوس ونابولي في صلب الموضوع في موسم جديد من الصراع بينهما على لقب الدوري الإيطالي بداية بالمواجهة المرتقبة بينهما لحساب الجولة الثانية فقط هذا الموسم اليوم السبت.

يمكن القول إن نابولي برفقة الإنتر هما القادران على تهديد عرش يوفنتوس على السيري آ هذا الموسم.

على مدار 3 مواسم من المواسم الأربعة الماضية، كان نابولي هو فرس الرهان واحتل المركز الثاني خلف يوفنتوس.

في إحدى تلك المناسبات، قبل 15 شهرًا، كان نابولي مسافرًا إلى تورينو ونجح في الفوز على يوفنتوس بهدف على ملعب الأليانز، وقلل الفجوة في القمة إلى نقطة واحدة فقط (لصالح يوفنتوس بالطبع)، لكنه أنهى الموسم بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس.

أخفق نابولي الموسم الماضي في تكرار منافسته الرائعة على اللقب في موسم 2017/2018 بسبب عجزه عن الفوز في المباريات الكبيرة، حيث خسر مرتين أمام يوفنتوس، لكن هانك سببين مباشرين يجعلانه منافسًا أشرس هذه المرة..

هذه المرة لنابولي العديد من الأسباب التي تجعله مرشحًا قويًا في المنافسة منها الاستقرار الفني بوجود مدرب مميز مثل كارلو أنشيلوتي عكس يوفنتوس وإنتر بعد أن قام بتغيير كلا المدربين.

كما تمتع بصيفٍ أكثر هدوءًا من منافسيه الرئيسيين في سوق الانتقالات، هناك شراكة دفاعية قوية منتظرة بين كوستاس مانولاس، الذي تم ضمه من روما بقيمة 36 مليون يورو، مع كاليدو كوليبالي، في حين أن جناح المكسيك هيرفي لوزانو سيضيف الديناميكية في الهجوم ويخفف من وطأة خسارة خدمات نيكولاس بيبي لصالح آرسنال.

هل من الممكن أن يكون احتلال المركز الثاني في الموسم الماضي، بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس، مجرد عملية إحماء لمنافسة أكبر صخبًا؟!

في الوقت الحالي، تبدو تشكيلة نابولي قوية جدًا، وسيتعين على أنشيلوتي الانتظار لمعرفة ما إن كان أوريليو دي لورينتيس بمقدوره إضافة عناصر أخرى من السوق قبل غلقه.