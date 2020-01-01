نابولي يُحيي آمال مانشستر سيتي في ضم كوليبالي

المدافع الصلب مطلوب بقوة لدى كتيبة بيب جوارديولا

أحيا نابولي آمال مانشستر سيتي في ضم مدافعه الصلب خاليدو كوليبالي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ذلك خلال تصريحات أدلى بها رئيسه أوريليو دي لاورينتيس.

المدافع صاحب الـ29 عامًا مطلوب بقوة لدى المدرب بيب جوارديولا ولكن ناديه يرفض التنازل عن طلباته المالية للتخلي عنه، والتي حالت دومًا دون انتقاله لأي نادٍ من المهتمين به طوال السنوات القليلة الماضية.

كوليبالي ورغم ارتباطه بعقد مازال يمتد حتى صيف 2023 مع نابولي، إلا أنه رفض مؤخرًا استبعاد رحيله عن الفريق هذا الصيف، بقوله "أحب البقاء في نابولي مدى الحياة، لكني لا أستطيع الوعد بذلك".

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الرئيس دي لاورينتيس فتح أبواب الرحيل للاعب بقوله لقناة سكاي سبورت الإيطالية "كوليبالي شخص رائع وسأكون حزينًا جدًا في حال فقدته، لكن هناك وقت لكل شيء، حتى لرحيله".

أضاف مستدركًا "لكن الـ90 مليونًا ليسوا على الطاولة، وأي صفقة لتتم بحاجة لطرفين".

رجل صناعة السينما في إيطاليا كان أكثر صراحة ووضوحًا في حديثه حول المهاجم أركاديوش ميليك المرتبط بالانتقال لعدة أندية أبرزها يوفنتوس، إذ أكد أنه بات خارج حسابات الفريق بعد رفضه تجديد عقده.

مضيفًا "ميليك موجود على لائحة الانتقالات كما كان دائمًا، عرضنا عليه تجديد العقد ولم يرد علينا منذ ذلك الوقت، وتصرفه هذا سيؤدي به للرحيل عن الفريق".

"الفريق صاحب العرض الأفضل سيفوز به، ولا يوجد أي خصومات لأي فريق كان، وإلا سيبقى في نابولي لكنه على الأرجح سيكون خارج حسابات المدرب".