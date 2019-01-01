نابولي يُحصن لوزانو بشرط جزائي ضخم

اللاعب ارتبط بعدد من كبار أروبا قبل اختياره نابولي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح هيرفيج لوزانو قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص نابولي للموسم القادم، إذ سيخضع اللاعب للفحوصات الطبية المعتادة يوم الأربعاء المقبل ومن ثم سيُوقع عقود انضمامه للفريق الإيطالي.

وحاول نابولي ضم لوزانو أكثر من مرة ورغم صعوبة المفاوضات مع أيندهوفن إلا أنها وصلت للنهاية السليمة بانتقال اللاعب المكسيكي مقابل 38 مليون يورو تقريبًا، وهو ما حافظ لجونزالو هيجواين على لقب أغلى لاعب في تاريخ البارتينوبي بـ39 مليون يورو حصل عليها ريال مدريد.

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قناة سكاي سبورت أوضحت أن الرئيس أوريليو دي لاورينتيس سيجتمع مع وكيل اللاعب "مينو رايولا" خلال الساعات القادمة للنقاش حول قيمة الشرط الجزائي في عقد لوزانو، لكن التوقعات تُشير أنه في حدود الـ130 مليون يورو.

ويرى دي لاورينتيس أنه مبلغ جيد جدًا ومناسب لأسعار اللاعبين حاليًا، وسيسمح له بتحقيق هامش ممتاز من الربح، خاصة إذا ما تألق صاحب الـ24 عامًا في ملعب سان باولو خلال العامين القادمين وعاد ليكون مطلوبًا لدى أغنياء القارة العجوز.

يُذكر أن لوزانو كان قد ارتبط بعدد من كبار أوروبا الصيف الماضي بعد تألقه الملفت مع المكسيك في كأس العالم 2018، وأبرزهم مانشستر يونايتد وبرشلونة وميلان وآرسنال.