نابولي ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

نابولي × برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - سيرجينو ديست

فيرنكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

أوباميانج - فيران توريس - أداما تراوري

تشكيل نابولي:

يبدأ المدرب سباليتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ميريت

ماريو روي - أمير رحماني - خاليدو كوليبالي - جيوفاني دي لورينزو

ديمي - فابيان رويز

لورينزو إنسيني - بيتور زيلينسكي - إليف إيلماس

فيكتور أوسيمين

في المقابل، سيحاول نابولي استغلال النتيجة الإيجابية في الذهاب وعاملي الأرض والجمهور في لقاء الليلة من أجل تحقيق الفوز والصعود للدور التالي، ولكن سيتوجب علي البارتينوبي الظهور بشكل أفضل مما بدا عليه قبل أسبوع.

قدم برشلونة مباراة رائعة في الذهاب على ملعبه كامب نو وأضاع الكثير من الفرص قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويأمل العملاق الكتالوني أن تكرار نفس الأداء يمنحه الفرصة للتأهل.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة نابولي ضد برشلونة في إطار إياب مباريات ملحق خروج المغلوب من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب مارادونا.