الأفراح تحولت لأحزان .. وفيات وطعنات في احتفالات نابولي "الدامية" بالدوري

أجواء مجنونة في جميع أنحاء إيطاليا بعد تتويج الأتزوري

لاقى مشجع حتفه وتعرض آخرون للإصابة أثناء الاحتفالات الصاخبة لجمهور نابولي بتحقيق لقب الدوري الإيطالي مساء الخميس.

وتعادل نابولي مع مضيفه أودينيزي بهدف لكل جانب في "داتشيا أرينا"، ليحصل على لقب الدوري الأول له منذ العام 1990.

وبحسب وكالة "أنسا"، توفى مشجع بعد تعرضه لطلقات نارية في مدينة نابولي، وتم نقله إلى مستشفى كارداريلي حيث مات بسبب جروحه.

وبحسب التقارير، تعرض 203 شخص للإصابة في نابولي بمفردها ليلة الخميس أثناء الاحتفالات التي هيمنت على كل المدن الإيطالية وليس فقط المدينة الساحلية الجنوبية.

وتنوعت الإصابات بين الأعيرة النارية والطعنات، أو إصابات بكسور أو جروح أو حروق جراء الألعاب النارية، أو اختناق من الأدخنة.

وشهد ملعب "داتشيا أرينا" وقائع مؤسفة عقب اقتحام الجماهير الخاصة بنابولي لأرضيته للاحتفال مع اللاعبين، ليتطور الأمر لاشتباكات بين بعضهم البعض، وتدمير للملعب ومدرجاته لأخذ أجزاء منه كتذكار كما التقطت الكاميرات.