نائب بارتوميو المستقيل: برشلونة منقسم

نائب رئيس برشلونة المستقيل يكشف العديد من المفاجآت عن الوضع الإداري المتخبط للنادي

قال مارك جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة السابق إن النادي الكتالوني يعيش حالة من الانقسام على المستوى الإداري خلال الوقت الحالي.

وكان ميستري قد استقال من منصبه الإداري في برشلونة الصيف الماضي، وذلك بعد خلاف مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وبعد المستجدات التي حدثت في الأيام الأخيرة بين حديث عن مقصلة إقالات في برشلونة، جاء الصدام بين ميسي وأبيدال ثم صدام ميسي مع أفراد الإدارة ليكمل صورة التخبط.

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وحول ذلك، قال جوردي ميستري إن برشلونة يعيش حالة من الانقسام، كما أن هناك العديد من الخلافات بين مسيري النادي والتي لا يبدو أنها ستحل قريبًا.

وأضاف: "إنها لوحة مقسمة. سبق وأن رأيتها كذلك من قبل ولهذا السبب قررت المغادرة، لم نأكل جميعًا في نفس الطبق، كان ذلك واضحًا"

وتابع: "الآن انفجر كل هذا ولم أكن متفاجئًا على الإطلاق، كانت القطاعات المختلفة بالفعل غير مترابطة وكان ذلك يهدد بلحظة الانهيار التي يبدو أنها لن تكون سهلة"

وأردف: "لا يجب نشر المشاكل خارج النادي الكتالوني، إذا كانت لديك مشكلة عليك ألا تتاجر بذلك وألا تستغل الخلافات مع الأشخاص للإضرار بصورة النادي"

وأكمل: "أنا أعرف بارتوميو جيدًا وأعرف كيف يتعامل مع الانتقادات وكيف يسير الأمور مع المختلفين معه، لا أعتقد أنه طلب رحيل هؤلاء المديرين لأنهم انتقدوه أو اختلفوا معه"

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يذكر أن برشلونة قد قام بتخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 70% خلال فترة توقف النشاط من أجل الحفاظ على ميزانية النادي أمام الخسائر التي سببها فيروس كورونا.