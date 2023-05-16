مُلطخ بالدموع .. عرض قميص آرسنال "الأبطال 23" للبيع بالمجان!

حالة من الإحباط تعيشها جماهير نادي آرسنال خلال هذه الأيام، بعد تأكد انهيار أحلام الفريق في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي.
آرسنال تعرض لهزيمة صادمة يوم الأحد الماضي بثلاثية نظيفة أمام برايتون، لتصبح الفرصة سانحة لسيتي من أجل حسم البطولة بشكل رسمي في الجولة القادمة.
صحيفة "ديلي ستار" البريطانية كشفت عن قيام أحد المشجعين بعرض القميص الذي قام بتصميمه في حالة فوز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي بعنوان "الأبطال 23" للبيع بالمجان.
وقام بإدراج قميص المدفعجية من دون أي مقابل، وقال بشكل ساخر إن حالة المنتج "مليئة بالدموع" ليطلب مبلغ 0 جنيه استرليني لبيع هذا القميص الذي لم يصبح له أي معنى.Social
يذكر أن آرسنال كان متقدمًا على سيتي بجدول الترتيب بفارق 8 نقاط، لكن سلسلة من ثلاث تعادلات متتالية وهزيمة في ملعب الاتحاد أمام المنافس المباشر جعلت الأمور تفلت من يد المدرب ميكيل أرتيتا وفريقه.
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