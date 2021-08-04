مينيزيس يحسم بشكل نهائي موقف عبد الفتاح آدم مع النصر

هل يستمر عبد الفتاح آدم مع نادي النصر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر، استقر بشكل نهائي على مستقبل عبد الفتاح آدم مهاجم الفريق الأصفر.

وكان نادي النصر قد أعار عبد الفتاح آدم لصفوف نادي الرائد الموسم الماضي، ليعود مجددًا إلى النصر مع الموسم الجديد، حيث شارك خلال المعسكر الذي أقيم في بلغاريا.

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وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن مينيزيس قرر التمسك باستمرار عبد الفتاح آدم مع النصر، وعدم خوض تجربة احترافية خارج أسوار النادي الأصفر.

جاء قرار مينيزيس، بعدما أظهر اللاعب جاهزيته الفنية والبدنية، حيث قدم مستوى فني كبير خلال المعسكر الذي أقيم في بلغاريا، والمباريات الودية التي أقيمت خلال المعسكر.

موقف مينيزيس جاء في ظل العروض الكبيرة التي وصلت لإدارة نادي النصر، والتي كانت ترغب بقوة في الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة، أبرزها الاتحاد والرائد والتعاون.

ولم تستكمل تجربة آدم مع نادي الرائد الموسم الماضي، بعدما تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، حرمت فريقه من خدماته الفنية خلال الموسم الماضي.