ميندي يؤكد مقولة جوارديولا .. والأهلي يستنسخ أسلوب ليفربول بـ"حلوه ومره" في مباراة واحدة

الأهلي يسعد جماهيره ويرعبهم في نفس الوقت

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كل شيء يذكرني بك.. فرؤية النادي الأهلي السعودي، بالثلاثي الهجومي "الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سان ماكسيمين والبرازيلي روبيرتو فيرمينو"، أمام فريق الحزم، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، يعيد إلى الأذهان عصر ليفربول الذهبي.

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عصر ليفربول الذهبي في الفترة من 2017 إلى 2021 تقريبًا، والذي شهد التتويج بالعديد من الألقاب؛ أبرزها الدوري الإنجليزي "البريمييرليج"، بعد غياب 30 سنة، ودوري أبطال أوربا؛ كان يضم الثلاثي الهجومي "المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى فيرمينو نفسه".

هذا الثلاثي كان يتحرك بـ"تناغم كبير"؛ وهو ما حدث بالفعل بين محرز وماكسيمين وفيرمينو في الأهلي، خاصة في الـ20 دقيقة الأولى أمام الحزم، انضم إليهم الظهير الأيمن علي مجرشي، الذي قدّم مستوى أكثر من رائع، أشبه بتحركات الإنجليزي ترنت أليكساندر أرنولد، في منظومة الليفر وقتها.

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مجرشي كان يغطي خط الملعب "ذهابًا وعودة"، بل وصنع الهدف الأول للنجم البرازيلي الكبير، وشارك كثيرًا في تهديد مرمى الفريق المنافس.

لكن هذا هو الجانب الإيجابي فقط؛ حيث ظهر جانب سلبي خطير في الأهلي أمام الحزم، يذكرنا أيضًا بما حدث في نهاية عهد الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو، مع العملاق الإنجليزي.

في نهاية هذا العهد الجميل.. رفع صلاح وماني بالتحديد، شعار "أنا الرقم 1 في الفريق"؛ وهو ما ظهر داخل المستطيل الأخضر، بعدم تمرير الكرة لبعضيهما البعض، ومحاولة كل منهما، تسجيل الأهداف بشكل فردي.

بعض هذه الفرديات، اتضحت في مباراة الأهلي الأولى، بالموسم الرياضي الحالي؛ حيث في أكثر من لقطة، فضل محرز وماكسيمين، الاحتفاظ بالكرة، على الرغم من أن الزميل، في وضع أفضل للتسجيل.

إدوارد ميندي يؤكد "مقولة" العبقري الإسباني بيب جوارديولا

وبعيدًًا عن ثلاثي الهجوم.. أكد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى النادي الأهلي، في مباراته أمام الحزم، المقولة التي دائمًا ما كان يرددها المدير الفني الإسباني الكبير بيب جوارديولا؛ وهي إن الحارس في كرة لقدم الحديثة، يجب أن يتعلم كيف يلعب بقدميه.

بالفعل.. ارتكب ميندي كوارث، في مباراة الأهلي والحزم؛ إذا تكررت أمام منافس أكبر، قد تكلف فريقه نتيجة بعض اللقاءات، بل وبطولات وألقاب أيضًا.

ميندي لم يستلم الكرة بشكل سليم، في الشوط الأول؛ لتصل إلى مهاجم الحزم، الذي ركز على الحصول على ركلة جزاء أكثر من التسجيل، قبل أن يخطأ الحارس السنغالي مجددًا، وهذه المرة في التمرير، وذلك خلال مجريات الشوط الثاني؛ ما أسفر عن هدف في مرماه.

جدير بالذكر أن الأهلي، فاز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري؛ حيث سجل روبيرتو فيرمينو، ثلاثية الراقي "هاتريك".

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