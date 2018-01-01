ميندي يكشف عن نصائح جوارديولا له مع مانشستر سيتي

الدولي الفرنسي يتحدث عن تجربته مع المدرب الإسباني في إنجلترا ونصائحه الشخصية

كشف بنجامين ميندي ظهير أيسر مانشستر سيتي، عن النصائح التي يقدمها له بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

ميندي انضم لسيتي في موسم 2017/2018، ولكنه لم يشارك في العام الأول له مع الفريق الإنجليزي بسبب الإصابة.

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الفرنسي بدأ بشكل جيد خلال الموسم الحالي، لكن الإصابات عادت مرة أخرى لتؤثر على نسبة مشاركاته.

وقال ميندي في تصريحات صحفية:"جوارديولا يقوم بتعليمنا الالتزام والحفاظ على الكرة والتقدم نحو الفريق المنافس".

وأضاف:"يقول لنا عندما تجد نفسك عاجز عن المرور وأمامك مدافع فمرر الكرة لزميلك".

أمجاد يا عرب أمجاد 🙌



🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة ⏳

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا 💫 والنقاش حول الاختيارات والجائزة👌#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

وتابع:"تحسنت كثيراً مع مارسيليا وفي موناكو ليوناردو جارديم ساعدني أيضاً، الآن أنا لست بعيداً عن المستوى الذي أريد الوصول له".

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واستكمل صاحب الـ24 عاماً:"المدافع المثالي هو الذي يمكنه الهجوم والدفاع والتمتع بقدرات بدنية وفنية للتحرك على الأطراف بشكل متواصل".

وعن دوره في سيتي:"لعبت في العديد من المراكز، في الخط الأخير من الدفاع وكذلك جناح، لم أفهم بعض الأدوار لكني فهمتها الآن".

جدير بالذكر أن ميندي شارك في 11 مباراة مع سيتي بجميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف في الدوري الإنجليزي.