مينديش في برشلونة من جديد .. الدور على برناردو أم كانسيلو؟!

النادي الكتالوني يريد تدعيم نفسه بشكل جيد في سوق الانتقالات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اجتماع جديد بين إدارة نادي برشلونة ووكيل الأعمال الشهير جورج مينديش من أجل مناقشة عدة قضايا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الاجتماع حدث يوم الإثنين الماضي، وكان مثمرًا، لكنها لم توضح من الأسماء التي تمت مناقشتها.

وأكدت الصحيفة أن برناردو سيلفا لا يزال يحلم بتمثيل برشلونة، بالرغم من صعوبة إتمام صفقة ضمه من مانشستر سيتي الذي يعتمد عليه بشكل كامل.

في الوقت نفسه ناقشت فكرة أن يكون الاجتماع يخص جواو كانسيلو الذي يعد من أبرز الأسماء التي يتم تداول اسمها لدعم مركز الظهير في النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن مينديش أيضًا هو وكيل أعمال لكل من أليخاندرو بالدي ولامين يامال وأنسو فاتي ونيكو جونزاليس، نجوم برشلونة الحاليين.