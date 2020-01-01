مينامينو: فضلت ليفربول عن أندية إنجليزية وألمانية

قال الياباني تاكومي مينامينو لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه لا يمكنه نسيان الكلمات التي استقبله بها المدرب يورجن كلوب عند قدومه للنادي.

مينامينو البالغ من العمر 25 عاماً كان انضم إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في بداية ميركاتو الشتاء قادماً من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأضاف مينامينو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "كلوب أخبرني بعد ثلاثة أو أربع أيام من مجيئي إلى ليفربول ألعب بطريقتك المفضلة كن حراً في الملعب".

المزيد من الفرق

ميناميو أن تلك الكلمات كانت لها تأثير السحر على تفكيري بدأت في التحرر أكثر والتمرن بحرية مع باقي اللاعبين".

اللاعب الياباني أكد أن هنالك فرق إنجليزية وألمانية حاولت التعاقد معه قبل ليفربول، لكنه في الأخير اختار اللعب لحلم طفولته ليفربول".

وتابع: "الآن أصبح لدي منزل أسكن فيه وأنا أشعر فيه بالراحلة كذلك أنا سعيد لوجود ساديو ماني ونابي كيتا بالقرب مني، كذلك وجود لاعبين يتحدثون الألمانية أمر رائع للغاية".

واختتم: "اتطلع للفوز بالدوري رفقة ليفربول وقبل كل هذا أن أحصل على فرصة لتقديم أفضل ما لدي في الملعب والمساهمة في تحقيق الفوز في أي مباراة.

يذكر أن ليفربول لم يهزم في أي مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن بعد مرور 24 جولة فاز في 23 وتعادل في واحدة، ويتصدر ترتيب الدوري بفارق 19 نقطة.