ميلنر يتخطى بيكهام في قائمة الأكثر صناعة للأهداف في البريميرليج

نجم ليفربول أصبح السابع في القائمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

صنع جايمس ميلنر هدف ليفربول الوحيد أمام وست هام في المباراة التي انتهت منذ قليل بالتعادل 1-1، وتقدم الفريق عبر ساديو ماني قبل أن يتعادل ميشيل أنتونيو لأصحاب الملعب.

ورفع صاحب الـ33 عامًا رصيده من التمريرات الحاسمة في البريميرليج إلى 81 تمريرة، ليتخطى كذلك رقم نجم مانشستر يونايتد السابق "ديفيد بيكهام" صاحب الـ80 تمريرة حاسمة.

وتقدم ميلنر للمركز السابع في قائمة أكثر لاعبي البريميرليج صناعة للأهداف وبات الأفضل بين اللاعبين الحاليين في البطولة، إذ يُطارده ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي والذي صنع 78 هدفًا.

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ويتصدر القائمة ريان جيجز نجم اليونايتد السابق بـ162 تمريرة حاسمة، يليه سيسك فابريجاس بـ111 تمريرة، ثم واين روني بـ103 ويليه فرانك لامبارد الذي صنع 102 هدفًا، وحل دينيس بيركامب في المركز الخامس برصيد 94 تمريرة حاسمة ثم ستيفن جيرارد بـ92 تمريرة ومن ثم يأتي ميلنر بتمريراته الحاسمة الـ81.

يُذكر أن الإعادة التلفزية أوضحت أن هدف ليفربول ضد وست هام جاء من تسلل واضح، إذ كان ميلنر صاحب التمريرة الحاسمة متسللًا لحظة التمرير له وقبل أن يُمرر الكرة عرضيًا إلى ساديو ماني.