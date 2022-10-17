ميلنر: هالاند كاذب وخيب ظني!

أعرب جيمس ميلنر عن خيبة أمله من عدم وفاء إرلينج هالاند بوعد قاله له أثناء مباراة سابقة جمعتهما.

كشف جيمس ميلنر نجم وسط نادي ليفربول عن خيبة أمله بقرار النرويجي إرلينج هالاند باللعب مع نادي مانشستر سيتي بدلًا من الانتقال إلى ليدز يونايتد مثلما أخبره سابقًا. ميلنر كشف أن هالاند أخبر سابقًا، خلال مباراة بين ليفربول وريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، أنه ينوي اللعب مع ليدز يونايتد في مرحلة ما من مسيرته.

ماذا قال ميلنر؟

نجم ليفربول أجرى مقابلة مع "Viaplay" وهي خدمة بث رقمي إنجليزية، تحدث خلالها عن وعد هالاند باللعب مع ليدز يونايتد.

وقال ميلنر: "يمكنني أن أؤكد أنه قال إنه سيوقع مع ليدز يونايتد عندما لعبنا ضده".

وأضاف: "من الواضح أن هالاند كان يكذب، وهذا أمر محبط حقًا".

وعما إذا كان هالاند قد ذكر ليدز خلال مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي الأخيرة، قال ميلنر: "لقد أجرينا محادثة صغيرة فقط".

ما هي علاقة هالاند بنادي ليدز يونايتد؟

نشأ هالاند وهو يشجع نادي ليدز يونايتد، حيث كان والده يلعب في "إيلاند رود" في ذلك الوقت.

ألف إنجي هالاند قضى ثلاث سنوات مع الفريق الأبيض قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2000.

هالاند ولد في مقاطعة يوركشاير، معقل ليدز يونايتد، قبل فترة قصيرة من انتقال والده للعب في مانشستر سيتي.

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ماذا قدم هالاند مع مانشستر سيتي؟

على الرغم من خروجه دون تسجيل أو صناعة أمام ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، إلا أن هالاند قدم أداءً مثاليًا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف 2022.

هالاند تمكن من تسجيل 20 هدفًا في 14 مباراة مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات منذ بداية موسم 2022-23.

ويتصدر هالاند جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بتسجيل 15 هدفًا في عشر مباريات منذ بداية الموسم.