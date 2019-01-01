ميلنر: تقنية الفيديو تقتل متعة الدوري الإنجليزي

لاعب ليفربول لا يرى أن تقنية الفيديو لها فائدة في البريميرليج

يعتقد جيمس ميلنر، لاعب نادي ليفربول أن تقنية الفيديو، تقتل متعة المباريات بالدوري الإنجليزي، وطلب مراجعة استخدامها.

وقال ميلنر في تصريحات صحفية: "أنا لست من المعجبين بتقنية الفيديو، قد أكون أنا مجرد تفكير قديم ولكني أرى أنه هناك الكثير من الاختلاف حولها".

وتابع: "تقنية خط المرمى إنها مذهلة لا تصدق، قرار فوري ولكن تقنية الفيديو تقتل الأجواء".

زوله ولابورت وزاباكوستا وغيرهم .. موسم بعنوان الإصابات الطويلة

وواصل: "الفريق يسجل هدفاً ثم ينفجر الملعب فرحاً، وبعد ذلك ننتقل إلى تقنية الفيديو هل هي هدف أم لا".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري برصيد 28 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بعد لعب عشر جولات.