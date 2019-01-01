سكاروني: ميلان يمتلك سمعة عالمية أفضل من يوفنتوس

يرى أن الأموال هي المحرك الرئيسي للفجوة بين الناديين

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

هاجم باولو سكاروني رئيس نادي ميلان الإيطالي، نظيره يوفنتوس، مؤكداً أنه لا يمتلك نفس الشعبية حول العالم.

يوفنتوس يهيمن بشكل كبير على الكرة الإيطالية في الفترة الأخيرة، بينما يعاني ميلان من حالة تراجع كبيرة، لتقتصر طموحات النادي على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

سكاروني يرى أن المال هو العنصر المحرك لهذا الوضع، مشيراً لدوره في طفرة يوفنتوس على حساب الروسونيري.

وقال رئيس ميلان:"لا تسيئوا فهمي ولكن الأمر كله يتعلق بالمال وهذه مشكلة ميلان الحقيقية".

وأضاف:"إيراداتنا تصل لـ200 مليون يورو، نادي مثل ريال مدريد يملك 700 مليوناً، لذلك يستطيع شراء لاعبين أفضل ويدفع أكثر".

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وتابع:"نسعى للوصول إلى مليار يورو، أمامنا العديد من الجبال لتسلقها بالإضافة لنفقات الملعب الجديد".

واستكمل:"يوفنتوس حصل على العديد من الألقاب بالدوري الإيطالي، تهانينا لهم، لكن سمعة ميلان العالمية أكبر لأننا فزنا بـ7 ألقاب دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن ميلان يفتتح مشواره بالدوري الإيطالي للموسم الجديد بعد غد الأحد ضد أودينيزي، بينما يلعب يوفنتوس أمام بارما بالجولة الأولى من المسابقة.