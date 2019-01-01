ميلان يُكرم شيفشينكو قبل مواجهة نابولي

الروسونيري يكرم نجومه القدامي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قام نادي ميلان الإيطالي، تكريم اللاعب الأوكراني، أندريه شيفشينكو، والذي سبق له ارتداء قميص ميلان في ولايتين.

المدير الفني لمنتخب أوكرانيا حالياً، سبق له الانضمام لميلان في الفترة من 1999 وحتى 2006، ليرحل لصفوف تشيلسي، ويعود لميلان معاراً لموسم وحيد 2008-09.

ويعد "شيفا" من أفضل المهاجمين في القرن الحالي الذين ارتدوا قميص ميلان والرقم 7، حيث سجل 175 هدفًا بقميص الروسونيري في جميع المسابقات، خلال 322 مباراة.

وحقق جميع الألقاب الممكنة بقميص الديافولو، لقب الدوري الإيطالي 2003-04، كأس إيطاليا 2003، السوبر الإيطالي 2004، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2002-03.

كما فاز لاعب دينامو كييف وتشيلسي الأسبق، بلقب هداف الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2005-06، وهداف الدوري الإيطالي مرتين، وأفضل لاعب في إيطاليا عام 2000.

وعلى المستوى الفردي، تواجد في التشكيل المثالي للعالم في 2004 و2005، وحصد جائزة أفضل هدف لعام 2004 بالدوري الإيطالي، والكرة الذهبية عام 2004.

ويعد شيفشينكو الهداف التاريخي لديربي ميلانو، أمام الجار إنتر، برصيد 14 هدفًا، وكذلك هداف ميلان في دوري أبطال أوروبا برصيد 33 هدفًا.

ويلتقي ميلان مع نابولي في قمة الجولة 21 من الدوري الإيطالي، على أرضية سان سيرو، في مباراة تشهد عودة الإيطالي كارلو أنشيلوتي كمدرب لنابولي بعد سنوات من تدريبه ميلان.