ميلان يقترب من هداف كأس العالم للناشئين 2015

سياسة ميلان في استهداف الشباب متواصلة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُواصل ميلان استهداف المواهب الشابة الواعدة في العالم، وقد أصبح فيكتور أوسيمين هدفًا جديدًا له.

وتعتمد إدارة النادي بقيادة الرئيس التنفيذي إيفان جازيديس والثنائي ليوناردو وباولو مالديني التعاقد مع اللاعبين تحت 25 عامًا لدعم مستقبل الفريق، وقد ظهر هذا جليًا خلال سوق الانتقالات الشتوي بالتعاقد مع لوكاس باكيتا وكريشتوف بيونتيك ورفض أسماء مثل مسعود أوزيل.

وأفادت المصادر الإيطالية أن ميلان بات قريبًا من التعاقد مع أوسيمين لاعب فولفسبورج المعار لشارلروا حاليًا، إذ يرغب النادي في ضمه بالإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 3 ملايين يورو مع حق شرائه نهائيًا الصيف القادم مقابل 15 مليون يورو وهي القيمة التي حددها النادي الألماني للتخلي عن اللاعب صاحب الـ20 عامًا.

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وذاع صيت أوسيمين عام 2015 بعدما قاد نيجيريا للفوز ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، وقد أحرز 10 أهداف وصنع هدفين ليُتوج بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الفضية كهداف البطولة وثاني أفضل لاعبيها.

اللاعب النيجيري انتقل إلى فولسبورج صيف 2017 لكنه لم يُقدم الكثير خلال المباريات الـ16 التي لعبها مع الفريق، منهم 14 مباراة في البوندسليجا، ليُعار بداية الموسم الجاري للفريق البلجيكي وينجح معه في إحراز 10 أهداف وصناعة هدفين خلال 20 مباراة.