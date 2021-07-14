ميلان يعطل خطط باريس سان جيرمان لتدعيم صفوفه

ميلان يقف في طريق جلاكتيكوس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية بأن النادي الإيطالي ميلان رفض عرض باريس سان جيرمان بخصوص ظهيره الأيسر.

ويسعى الفريق الباريسي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بغرض وحيد وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ماذا جاء في التقارير الصحفية؟

كشفت صحيفة "سبورت" الإيطالية أن باريس سان جيرمان قدم عرض لميلان لضم الفرنسي ثيو هيرنانديز مقابل 40 مليون يورو لكن الروسونيري رفض العرض على الفور.

وأضاف المصدر أن باريس سان جيرمان كان يرغب بضم ثيو هيرنانديز ليحل مكان الهولندي الشاب ميتشل باكر.

ونوه المصدر أن اهتمام باريس سان جيرمان بضم ثيو ليس جديدًا علماً أن اللاعب يملك عقدًا مع الروسونيري يمتد حتى صيف عام 2024.

ويذكر أن الظهير الفرنسي وصل إلى سان سيرو قادماً من ريال مدريد في موسم 2019-20 وتفوق تحت قيادة ستيفانو بيولي، حيث شارك في 81 مباراة سجل خلالهما 15 هدف وصنع 13 تمريرة حاسمة.

كيف يسير صيف انتقالات باريس سان جيرمان؟

باريس سان جيرمان يعد الفريق الوحيد المستفيد حالياً من سوق الانتقالات الصيفية الجارية، فقد تمكن حتى الآن من إحباط محاولات ريال مدريد للحصول على خدمات لاعبه نيمار وتمكن من تجديد عقد اللاعب، كما يسعى لإقناع نجمه الفرنسي، كيليان مبابي بالبقاء ولتجديد العقد.

أما بالنسبة للصفقات الجديدة، فحتى الآن أعلن باريس سان جيرمان، عن تعاقده مع المغربي أشرف حكيمي، والإسباني سيرخيو راموس، والهولندي فاينالدوم.

وفقا للتقارير فإن دوناروما قد وقع على عقد للانضمام لباريس سان جيرمان بالفعل، ولكن ينقص فقط الإعلان الرسمي والذي اقترب كثيرًا بعد رسالة اللاعب الوداعية لميلان.

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