ميلان يسقط لاتسيو بهدف ويستعيد المركز الرابع

ميلان يتغلب على لاتسيو بهدف كيسي ويخطف المركز الرابع من روما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق ميلان انتصارًا هامًا على حساب ضيفه لاتسيو بهدف مقابل لا شيء على ملعب سان سيرو لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وكانت المواجهة في قمة الأهمية بالنسبة للفريقين نظرًا لأن الصراع على المركز الرابع يضم كليهما رفقة روما وأتالانتا.

وبدأت المباراة بشكل متحفظ، نظرًا لخوف كلا الفريقين من الخسارة واللجوء إلى اللعب المضمون إلى حد كبير.

وحاول ميلان شن الهجمات عبر سوسو وتشالهان أوجلو الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الروسونيري هذا الموسم.

بينما كان إيموبيلي وميلينكوفيتش سافيتش هما أخطر لاعبين من قبل نادي لاتسيو الذي حاول مباغتة مضيفه.

ولم يشهد شوط المباراة الأول العديد من الفرص الخطيرة، حيث كان أغلب اللعب في وسط الملعب من الفريقين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وبهذا انتهى شوط المباراة الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، دون أي أشياء مثيرة من تلك المنتظرة.

في الشوط الثاني بدا ميلان أكثر خطورة، ويبدو أن جاتوزو قد أخبرهم أنه لا بديل عن الفوز في مباراة اليوم.

وكثف ميلان من محاولاته الهجومية، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والسبعين بعد عرقلة مدافعه موزاكيو.

ونجح فرانك كيسي في تسديد ركلة الجزاء بنجاح ليعلن عن تقدم ميلان بالهدف الأول الذي حرر مشجعيه من الضغط الكبير.

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ولم تشهد المباراة أي جديد يذكر، ليخطف ميلان المركز الرابع من روما الذي حصل عليه لساعات فقط.