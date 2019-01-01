ميلان يريد تدعيم هجومه بالتعاقد مع كراماريتش

هداف هوفنهايم الألماني على رادار ميلان

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد وكيل اعمال اللاعب الكرواني أندري كراماريتش، أن نادي ميلان الإيطالي يحاول الحصول على خدمات موكله في فترة الانتقالات الحالية.

وساهم المهاجم صاحب الـ 27 عاماً مع فريقه الألماني هوفنهايم في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله 17 هدفاً وصناعة 4 آخرين في البطولة الدوري.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات صحفية: " كراماريتش محط أنظار ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى نصف فرق أوروبا هو يتمتع بموهبة تهديفية رائعة".

وواصل: "في ألمانيا كان من أكثر اللاعبين تسجيلاً في الموسمين الأخيرين، بالرغم من أنه لم يلعب مع بوروسيا دورتموند أو بايرن ميونخ".

📆في مثل هذا اليوم عام 2007



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وتابع: "من الصعب تحديد مقدار ما يريده الفريق الألماني، ولكنى أعتقد أن الصفقة قد تنتهي مقابل 40 مليون يورو، اللاعب يشعر بالسعادة بسبب تعامل إدارة هوفنهايم معه".

الجدير بالذكر أن بوبان الكرواتي وفد مؤخراً إلى مجلس إدارة ميلان، ويعتقد وكيل أعمال المهاجم الكرواتي أن هذه قد تكون ميزة لحسم الصفقة.