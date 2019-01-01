ميلان يحضر نفسه لمرحلة ما بعد جاتوزو وليل وأتالانتا أكبر المتضررين

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن إدارة ميلان تبحث عن بدلاء لجينارو جاتوزو المدير الفني للفريق وجيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا مرشح بقوة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من إدارة ميلان في التخلص من تواجد جينارو جاتوزو في منصب المدير الفني للفريق بالوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن إدارة النادي معجبة للغاية بالعمل الذي يقوم به جيان بييرو جاسبريني مع فريق أتالانتا.

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وأكدت التقارير أن العلاقة بين إدارة ميلان وجاتوزو قد وصلت لطريق مسدود، حتى لو نجح الأخير في إعادة النادي لدوري أبطال أوروبا من جديد.

وذكرت الصحيفة أنهم يحاولون الاتفاق مع جيان بييرو جاسبريني على خلافة جاتوزو في إدارة الميلان، لكن عدة عقبات تقف في طريقهم لإتمام ذلك الاتفاق.

ويعد أتالانتا أحد منافسي ميلان على مقاعد بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وفي حالة نجاح جاسبريني في مسعاه وصعد لدوري الأبطال سيكون من الصعب للغاية أن يترك فريقه، كذلك ترفض إدارة أتالانتا التفريط فيه.

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وتضع إدارة ميلان المدرب كريستوف جالتير المدير الفني لفريق ليل الفرنسي أيضًا ضمن خططها بعد الموسم الجيد الذي قدمه فريقه في الدوري هذا الموسم.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة بينما يحل أتالانتا رابعًا بـ 59 نقطة.