ميلان يتلقى ضربة جديدة قبل الديربي

إصابة كرونيتش تربك حسابات بيولي قبل 24 ساعة فقط من ديربي ميلانو

أفادت تقارير صحفية أن نجم ميلان راد كرونيتش قد تعرض للإصابة على مستوى مشط القدم وذلك قبل 24 ساعة فقط من ديربي ميلانو المنتظر.

وفي الوقت الذي تظل فيه الآمال معقودة حول مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش بكامل جاهزيته،تلقى ستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري ضربة جديدة.

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وحسب ما أصدره ميلان اليوم في التقرير الطبي لحالة اللاعب فإن كرونيتش قد تعرض إلى إصابة تبدو بالغة على مستوى مشط القدم.

وحتى الآن لم توضح الآشعة التي خضع لها اللاعب نوعية الإصابة بالتحديد سواء كانت إجهاد أم كسر، لذلك سيخضع لفحوصات أكثر دقة.

وستتطلب الإصابة علاجًا سيبعده عن الملاعب لشهر على الأقل، قبل أن يخضع للآشعة السينية مرة أخرى من أجل تحديد فترة غيابه بالتحديد.

ويمر ميلان بفترة صحوة من المنتظر أن تكتمل في مواجهة ديربي الغضب، حيث لم يخسر الروسونيري أي مباراة منذ بداية العام الجديد.

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يذكر أن ميلان يحتل المركز الثامن حاليًا على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يحتل إنتر المركز الثاني خلف يوفنتوس بثلاث نقاط فقط.