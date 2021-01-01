ميلان ويوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة
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ميلان 0 × 0 يوفنتوس
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
2' التهديد الأول في المباراة من نصيب يوفنتوس، عن طريق ديبالا الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها دوناروما بثبات.
والآن مع انطلاق المباراة وصافرة البداية.
تشكيل يوفنتوس:
يبدأ المدرب أندريا بيرلو، المباراة بتشكيل مكون من:
التشكيل| 4-4-2
تشيزني
دانيلو - بونوتشي - دي ليخت - فرابوتا
كييزا - رابيو - بينتانكور - رامزي
رونالدو - ديبالا
Gli undici bianconeri in campo per #MilanJuve #ForzaJuve ⚫️⚪️ #FinoAllaFine pic.twitter.com/RujBgMMN5q— JuventusFC (@juventusfc) January 6, 2021
تشكيل ميلان:
يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بتشكيل مكون من كل من:
التشكيل| 4-2-3-1
دوناروما
ثيو هيرنانديز - رومانيولي - سيمون كيير - دالوت
فرانك كيسي - كالابريا
بيتر هاوجي- هاكان تشالهان أوغلو- كاستييخو
لياو
🔥 #MilanJuve 🔥— AC Milan (@acmilan) January 6, 2021
🆕 @davidecalabria2 starts in the unusual role of midfielder
🆕 Calabria la novità a centrocampo#WeTheFire #SempreMilan @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/miNLCWXdE2
على الجانب الآخر، كتيبة المدرب أندريا بيرلو، تريد استعادة توازنها، والفوز فقط للحفاظ على آمالها في تحقيق لقب الدوري المحبب لجمهور البيانكونيري، والاقتراب أكثر من القمة.
ميلان صاحب الأرض الليلة، يدخل المباراة، وعينه على الثلاث نقاط، للابتعاد بالصدارة، ومواصلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، ويستغل تعثر منافسه إنتر.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ميلان أمام يوفنتوس، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.