ميلان وتشيلسي .. لا داعي للتحليل، الحكم قتل المباراة!

هل ظلم الحكم ميلان؟

كان من الممكن أن نشاهد مباراة قوية كما هو متوقع ومنتظر بين ميلان وتشيلسي، لكن حكم اللقاء أفسد كل شيء بقرار غريب للغاية أعطى البلوز المواجهة على طبق من ذهب.

كل شيء تغير بعد قرار الحكم، انطلاقة ميلان القوية والضغط على المنافس من مناطق متقدمة على أرض الملعب والشراسة في عملية اللعب المباشر على المرمى، كل هذه الأشياء قد انتهت.

تراجع الروسونيري لمناطقه، واستحوذ البلوز على الكرة واستطاع أن يضيف الهدف الثاني في الشوط الأول لينهي اللقاء مبكرًا، وكل هذا بسبب قرار فردي من حكم المباراة.

ظُلم ميلان؟

في اللقطة التي طرد فيها توموري يظهر المدافع الإنجليزي وهو يحاول تعطيل ماونت، ومنعه من التسديد بصورة طبيعية، وبالتالي احتسبت الكرة ركلة جزاء.

حتى اللحظة فلا يوجد أي شيء غير منطقي لأن من البديهي أن يحتسب هذا الخطأ ركلة جزاء، لكن المشكلة جاءت في قرار طرد توموري المباشر لأنه كان آخر لاعب قبل الحارس.

قرار الحكم يأتي من منطلق أنها فرصة محققة للتسجيل، وأن ماونت كان قريبًا للغاية من مرمى الميلان، وعلى الجانب الآخر يمكننا رؤية أن التدخل من توموري لم يكن قويًا.

وبالتالي فإن طرد مدافع ميلان كان غريبًا لأن تدخله لم يكن قويًا من الأساس ولم يستحق أكثر من بطاقة صفراء.

ظلم ميلان؟ نعم أرى ذلك، الحكم كان مندفعًا في قراره بطرد توموري، ولم يكن للفار دوره في مراجعة القرار وإنقاذ الروسونيري من ظلم مبكر أعطى اللقاء على طبق من ذهب إلى تشيلسي.

ميلان دفع ضريبة تعرضه للظلم من حكم اللقاء، ومن الوارد أن يخرج من دوري الأبطال بسبب هذا القرار، ولا أرى الأمر في صورة مختلفة.

ماذا عن المستقبل يا ميلان؟

للموسم الثاني على التوالي، قد يخرج ميلان من دوري الأبطال مبكرًا دون الوصول إلى الأدوار الإقصائية من عمر المنافسة.

شكل المجموعة حاليًا صعب، وميلان لديه مباراة قادمة ضد فريق دينامو زغرب على أرض الأخير، ولكن الفرصة لا تزال متواجدة بكل تأكيد في ظل تقارب النقاط بين الكل حتى بعد فوز تشيلسي.

Getty

النهاية لم تكتب بعد، وبالتالي فإن كل شيء وارد حتى المباراة السادسة من دور المجموعات، فهي المجموعة الأقوى والأكثر إثارة، ولا نعلم حتى الآن أسماء المتأهلين.

لكن مع الوضع الحالي ومع الإصابات التي يعاني منها الروسونيري لا بد أن نؤكد أن مهمة ميلان في بقية المواجهات ستكون صعبة للغاية، نعم الفريق الإيطالي لعب معظم المباريات الكبيرة في الدوري المحلي وتبقى له الأسهل.

لكن ذلك لا يعني أنه لن يعاني في إيطاليا، لأن جدول هذا الشهر مزدحم للغاية، ومع الإصابات والمشاكل الموجودة ستكون أزمة واضحة أمام ستيفانو بيولي.

تشيلسي لم يكن جيدًا!

على الرغم من مشاركة ميلان بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 18، إلا أن تشيلسي لم يستغل تلك الحالة بأفضل شكل وظهر بصورة متواضعة.

انتظرت أن أرى من البلوز خطورة أكبر ولعب كرة قدم رائعة واستغلال المساحات لتطبيق أفكار جراهام بوتر، لكن ذلك لم يحدث واكتفى البلوز بتحقيق نقاط المباراة بأقل مجهود.

Getty Images

بل أن ميلان استطاع أن يهدد مرمى تشيلسي في أكثر من مناسبة بعد الطرد، وأيضًا هو أمر غريب للغاية من الفريق الإنجليزي الذي كان يستطيع أن يهيمن على كل شيء.

لا نعلم إذا كانت تلك هي رغبة بوتر لتوفير المجهود لمباريات الدوري الإنجليزي، أم هي رغبة عناصر تشيلسي، ولكن في كل الأحوال أهدر البلوز فوزًا تاريخيًا في سان سيرو على فريق كبير مثل ميلان.

على الجانب الآخر، كسب ميلان احترام الكل بمحاولاته المستمرة في العودة للقاء بعد التأخر في النتيجة بهدفين.