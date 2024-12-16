"لا أحد يستطيع تدمير روابطنا بالنادي" .. رسالة حادة من مالديني لتهنئة ميلان بذكرى تأسيسه الـ125

أسطورة الروسونيري يُوجه سهامًا عالية الدقة

وجه باولو مالديني أسطورة ميلان رسالة تهنئة إلى ناديه بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ125، ولكنها لم تكن رسالة عادية بل حملت سهامًا عالية الدقة وُجهت تجاه الإدارة والملاك الحاليين.

النجم الإيطالي المعتزل غاب عن الاحتفال بتلك الذكرى، والذي أقيم يوم أمس خلال مواجهة جنوى في الدوري الإيطالي، وذلك رغم توجيه الدعوة له ولعائلته من جانب الملاك.

وقد فسرت العديد من المصادر امتناع مالديني عن الحضور لعدم رضاه عن عمل الإدارة الحالية ولخلافات واضحة مع الملاك كانت قد تسببت في رحيله عن النادي في يونيو 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاحب الـ56 عامًا نشر صورة تجمعه مع والده ونجليه بقمصان ميلان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب معلقًا "ذكرى تأسيس 125 سعيدة يا ميلان".

أضاف موجهًا رسالته الحادة "لن يستطيع أحد أبدًا تدمير الروابط التي تجمع النادي مع عائلة مالديني. التاريخ هو ما يتذكر".