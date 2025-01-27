"عليك اللعنة".. زوجة ووكر ترفض السفر إلى إيطاليا بعد مشاجرة بسبب عشيقته السابقة!

"أخبار كاذبة"

رفضت عارضة الأزياء آني كيلنر السفر إلى إيطاليا لحضور حفل تقديم زوجها كايل ووكر في ناديه الجديد إيه سي ميلان، بعد شجار عنيف بسبب عشيقته السابقة لورين جودمان.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه "كان من المفترض أن تكون كيلنر بجانب ووكر مع أطفالهما الأربعة، لكن صاحبة الـ31 عامًا اختارت البقاء في إنجلترا، عقب جدال يتعلق بخطط جودمان المُفترضة لمُلاحقة الزوجين في إيطاليا".

وأنجب ووكر طفلين من عشيقته جودمان المُتسابقة السابقة في برنامج "Love Island"، والتي اقتُرح أنها كانت تُخطط للانتقال إلى دبي عندما بدا أن حبيبها السابق مُتجه إلى الشرق الأوسط في الدوري السعودي، مع تعديل خطط الانتقال الآن (نحو إيطاليا).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب "ذا صن" فإن كيلنر التي بدأت إجراءات الطلاق في مرحلة ما، مُحبطة لعدم قدرتها على الهروب من المسلسل الدرامي المُحيط بجودمان، واختارت قضاء ليلة مع الأصدقاء بدلًا من رحلة إلى إيطاليا مع ووكر".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب: "كان من المُفترض أن تُسافر آني، لكن شجارًا اندلع حول لورين وخططها المُستقبلية، كما كانت غاضبة لأنه سافر مع أصدقائه قبلها، لذلك خرجت في ليلة مع الفتيات ونشرت الصور كنوع من (اللعنة عليك)".

يشار إلى أن لورين جودمان ردت بعبارة "أخبار كاذبة" على الأنباء التي زعمت مُلاحقتها المُدافع البالغ من العمر 34 عامًا إلى إيطاليا.