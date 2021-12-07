ميلان ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

ميلان × ليفربول

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تشكيل ليفربول:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيمكاس - إبراهيما كوناتي - ناثانيل فيليبس - نيكو ويليامز

تاكومي مينامينو - تايلر مورتون - أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - ديفوك أوريجي - محمد صلاح

⭐ 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 ⭐



Your Reds line-up for our final #UCL group stage encounter 👊 #ACMLIV — Liverpool FC (@LFC) December 7, 2021

تشكيل ميلان:

التشكيل| 4-3-1-2

مايك مانيان

ثيو هيرنانديز - فيكايو توموري - أليسو رومانيولي - بييري كالولو

ساندرو تونالي - فرانك كيسي - رادو كرونيتش

إبراهيم دياز

جونيور ميسياس - زلاتان إبراهيموفيتش

في المقابل، ضمن ليفربول التأهل والصدارة إلى الدور التالي بعد أن فاز في كل مبارياته الماضية، وقرر الفريق بقيادة كلوب إراحة بعض العناصر الأساسية، ولكن الثنائي الخطير ماني وصلاح سيكون حاضرًا.

نجح ميلان في تحقيق فوز مهم على أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية على ملعب واندا ميتروبوليتانو ليُحيي حظوظه في التأهل، ويحتاج الروسونيري إلى الفوز على الريدز مع تعثر بورتو أمام الروخيبلانكوس، لحسم بطاقة الترشح الثانية لصالحه.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة ميلان وليفربول، في إطار مباريات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد سان سيرو.