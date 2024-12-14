الهلال يقتحم السباق مع عمالقة أوروبا لإنقاذ صخرة باريس سان جيرمان من إنريكي

صفقة مرتقبة في الميركاتو الشتوي للزعيم

دخل الهلال السعودي على خط السباق للتعاقد مع المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ولا يجد شكرينيار، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 الفرصة في المشاركة مع النادي الباريسي، في ظل اعتماد المدرب الإسباني لويس إنريكي على الثنائي ويليان باتشو وماركينيوس كقلبي دفاع أساسيين.

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ونشرت شبكة "psgtalk" ، تقريرًا رجحت فيه رحيل شكرينيار (27 عامًا) عن النادي الباريسي خلال الأسابيع المقبل، أي خلاف فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، على سبيل الإعارة لأي نادٍ آخر من أجل الحصول على فرصة في المشاركة.

وأشارت إلى أن شكرينيار لديه عدة عروض من دوريات مختلفة، حيث أبدى كل من جالطة سراي التركي وبايرن ميونخ الألماني وأستون فيلا الإنجليزي اهتمامهم بالمدافع السلوفاكي، بينما يتقدم يوفنتوس السباق للاستعانة بخدماته خصوصًا أن شكرينيار لديه تجربة مميزة في الدوري الإيطالي مع إنتر.

ولم تستبعد الشبكة، دخول الهلال بقوة في المفاوضات مع شكرينيار، في ظل حاجة الزعيم للتعاقد مع قلب دفاع قوي من أجل مواصلة المنافسة على دوري أبطال آسيا النخبة والحفاظ على دوري روشن السعودي.

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وأوضحت الشبكة، أن آينتراخت فرانكفورت الألماني أيضًا قدم عرضًا لشكرينيار لكنه لم يرد بعد، حيث يحتاج إلى أن يأخذ وقته للنظر بعناية في جميع خياراته قبل اتخاذ القرار النهائي.

وختم التقرير: "من المرجح أن يترك شكرينيار باريس سان جيرمان هذا الشتاء. ويمكن للنادي أن يستخدم رحيله لتحرير مساحة للرواتب وربما توليد الأموال للاستثمار في مجالات أخرى بالفريق".

ويحتل الهلال "حامل اللقب"، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 34 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد المتصدر، بينما يتزعم ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا (النخبة) بـ16 نقطة، متفوقًا على الأهلي وصيفه بفارق الأهداف ويأتي النصر ثالثًا.