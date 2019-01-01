ميلان يرفض سينسي ويطلب زميله في ساسولو

ميلان لديه هدف جديد في السوق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خرج ستيفانو سينسي لاعب وسط ساسولو من حسابات ميلان نظرًا لتمسك ناديه به ومغالاته في طلباته المالية للتخلي عنه.

وارتبط اللاعب الإيطالي بالانضمام للروسونيري طويلًا لكن يبدو أن الصفقة لن تتم، حاليًا على الأقل، نظرًا لطلب ساسولو 25 مليون يورو نظير التخلي عنه وهو ما يراه ميلان مبلغًا كبيرًا، بجانب رفض النيروفيردي التخلي عنه خلال يناير وتفضيلهم تأجيل الأمر لسوق الانتقالات الصيفي.

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وأشارت سبورت إيتاليا لتوجه ميلان نحو زميل سينسي في ساسولو "ألفريد دونكان" صاحب القدرات الدفاعية الجيدة جدًا في وسط الملعب والذي سبق أن ارتدى قميص إنتر، وتُقدر قيمة اللاعب بـ20 مليون يورو أو أقل قليلًا، والأهم أنه متحمس جدًا للعب في سان سيرو.

يُذكر أن روما كان قد أبدى اهتمامه كذلك بصاحب الـ25 عامًا لكنه لم يصل للمرحلة المطلوبة من الجدية، وقد خاض اللاعب الغاني 12 مباراة في السيري آ هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.