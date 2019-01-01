جازيديس يُلمح لمستقبل جاتوزو مع ميلان

المدير التنفيذي للميلان يصف ما حدث بخيبة أمل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال إيفان جازيديس المدير التنفيذي للميلان أنهم يشعرون بخيبة الأمل رغم الفوز على سبال في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، وذلك لفشل الفريق في احتلال أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأنهى ميلان الموسم خامسًا خلف أتالانتا وإنتر في المركزين الثالث والرابع بعد مباريات مثيرة في الجولة الأخيرة من السيري آ، وسيكون مستقبل المدرب جينارو جاتوزو هو الشغل الشاغل للإدارة في الأيام القادمة.

وتحدث جازيديس عن موسم الفريق قائلًا "رغم فوز اليوم، إلا أننا نشعر بخيبة أمل لفشلنا في التأهل لدوري الأبطال".

جاتوزو: موسم ميلان كان إيجابيًا

"عمومًا، الفريق قاتل بجد حتى النهاية وأريد أن أشكر الجميع على جهدهم وتخطيهم العديد من الصعوبات التي تمثلت بالإصابات المتعددة وبعض النكسات".

أضاف "أنهينا الموسم بأفضل رصيد من النقاط منذ موسم 2012-2013. سنلعب في الدوري الأوروبي الموسم القادم للعام الثاني على التوالي".

وعن المستقبل، قال "أنا واثق من مواصلة النادي تطوره ووصوله للنجاح المطلوب. لقد أثارت الجماهير إعجابي بدعمها الكبير طوال الموسم. لقد مثلوا دعمًا إيجابيًا للفريق، حتى في اللحظات الصعبة، أريد شكرهم جميعًا".

وأتم ملمحًا للتخلي عن المدرب جاتوزو "سنكرس الأيام القليلة القادمة لعمل تحليل شامل للموسم والنظر للخطوة القادم لمواصلة تطور النادي".

يُذكر أن الأحاديث حول مستقبل جاتوزو متناقضة كثيرًا، ما بين تأكيد البعض لرحيله وحديث البعض الآخر لبقائه لموسم جديد ورحيل ليوناردو المدير الرياضي للنادي.