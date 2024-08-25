"ميلان رفض العرض الأول" .. الكشف عن الأندية السعودية التي تتسابق لضم إسماعيل بن ناصر!

الكشف عن العروض السعودية المُقدمة إلى لاعب ميلان..

لا يزال الحديث متواصلًا بشأن الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان الإيطالي، حول العروض المُقدمة من الأندية السعودية، من أجل إقناعه بخطوة الانتقال إلى دوري روشن، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، في الثاني من سبتمبر المُقبل.

وارتبط اسم إسماعيل بن ناصر، كثيرًا، بدوري روشن، قبل أن يكشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، خبير الانتقالات الصيفية، عن الجديد حول العروض السعودية، وقيمة العرض المُقدم إلى اللاعب الجزائري.

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وقال جاليتي، عبر فضائية "العربية"، "هناك أندية مهتمة بإسماعيل بن ناصر، وفرصه كبيرة لمغادرة ميلان في الأيام المُقبلة، فابن ناصر جلس على مقاعد البدلاء (في المباراة الماضية أمام بارما)، وربما أحد الأسباب هو سوق الانتقالات".

وأضاف "الشباب والقادسية يرغبان في التعاقد مع إسماعيل بن ناصر، والقادسية قدم عرضًا بمبلغ 20 مليون يورو، إلا أن العرض لم تقبله إدارة ميلان، لأنهم يريدون مقابلًا أكبر، وربما يصل عرض جديد، يزيد من فرص رحيله إلى المملكة".

ويرتبط إسماعيل بن ناصر (26 عامًا)، بعقد مع الروسونيري حتى صيف 2027، فيما خاض اللاعب 171 مباراة رسمية بقميص ميلان، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وشارك إسماعيل بن ناصر في مباراة ميلان أمام تورينو، التي انتهت بالتعادل (2-2)، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، في الموسم الجديد (2024-2025)، فيما جلس بديلًا في مباراة بارما، التي انتهت بخسارة ميلان (1-2).